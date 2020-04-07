



Направлено в суд уголовное дело о сговоре троих сотрудников транспортной организации, которые пытались приобрести 25 тонн моторного масла, заведомо зная, что оно добыто преступным путем. Как сообщили ИА «Высота 102» в следственном отделе Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте, злоумышленники обвиняются в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем). Наказание может составить до 5 лет лишения свободы.

По данным следствия, в начале ноября прошлого года подозреваемые прибыли на танкере из акватории Волги в затон Красноармейского района Волгограда, где к танкеру пришвартовалось бункеровочное судно. Злоумышленники подключили шланг и приступили к перекачке моторного масла. Однако довести до конца свой преступный умысел не смогли, так как были задержаны правоохранителями. В ходе осмотра на камбузе судна были обнаружены и изъяты денежные средства, предназначенные для оплаты за похищенное масло. Ущерб коммерческой фирме-перевозчику мог бы составить более 700 тысяч рублей.

Преступная схема была вскрыта в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте совместно с коллегами из УФСБ России по региону.



