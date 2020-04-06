Здравоохранение

Волгоградской области выявлен еще один случай заражения коронавирусом

Здравоохранение 06.04.2020 17:17
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06.04.2020 17:17


Количество заболевших коронавирусом в Волгоградской области увеличилось до 15 человек. Обновленные данные поступили из московской референс-лаборатории. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на оперативный штаб региона, диагноз поставлен жительнице Среднеахтубинского района - сейчас 37-летняя пациентка находится в инфекционной больнице № 1 Волгограда. Установлен круг лиц, с которыми женщина контактировала, все взяты под меднаблюдение. 
Напомним, сегодня после полудня областным оперштабом официально сообщалось о 6 выявленных за минувшие сутки случаях заражения коронавирусом. При этом федеральные службы с утра выдавали информацию о 7 новых фактах заражения в Волгоградской области.
Таким образом, всего в регионе COVID-2019 с начала пандемии диагноз подтвердили у 15 человек, одна пациентка уже выздоровела и выписана из больницы.


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