В Волгограде директор фирмы оставил декретницу без денег

Расследования 02.04.2020 15:51
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02.04.2020 15:51
Судебный штраф грозит директору коммерческой организации в Волгограде за невыплату детских пособий сотруднице, находящейся в декретном отпуске. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по региону, в отношении 35-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев пособий и иных установленных законом выплат).
По данным следствия, с конца октября 2018 года по середину июля прошлого года обвиняемый не выплачивал своей подчиненной, находящейся в декретном отпуске, пособия по уходу за ребёнком. Общая сумма задолженности перед ней составила свыше 70 тысяч рублей.
Как установили следователи, финансовых трудностей в указанный период времени организация, которая специализируется на обслуживании котельных, не испытывала. В частности, на её расчётный счёт поступило почти 800 тысяч рублей, из которых больше половины были направлены на оплату труда работников, чуть больше 200 тысяч рублей потрачены на оплату коммунальных платежей и ещё 113,5 тысячи рублей переведены на личный банковский счёт генерального директора предприятия.
Благодаря вмешательству следователей территориального подразделения СКР молодая мама смогла получить причитающиеся ей деньги. Задолженность перед ней погашена в полном объеме.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили, в том числе, результаты проверки, проведённой прокуратурой Центрального района города Волгограда.
В настоящее время материалы следствия с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа направлены в суд.
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