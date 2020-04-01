Расследования

В Волгоградской области пенсионера обвиняют в убийстве подруги

Расследования 01.04.2020 09:56
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01.04.2020 09:56


Перед судом в Волгоградской области предстанет 71-летний мужчина, который обвиняется в убийстве своей 54-летней знакомой. Как сообщил ИА "Высота 102" сегодня руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков, накануне районный прокурор утвердил обвинительное заключение по данному уголовному делу, оно будет направлено в суд.
Муджков сообщил, что труп 54-летней женщины с признаками насильственной смерти был обнаружен 13 января текущего года в частном домовладении в городе Котельниково. Под подозрение органов следствия сразу же попал 71-летний мужчина, которому принадлежало данное домовладение. Однако он отрицал свою причастность к убийству, ссылаясь на то, что к преступлению может быть причастен другой человек, с которым знакомая пришла к нему в гости. Все употребляли спиртные напитки, а потом, как утверждает хозяин дома, он раньше всех ушел спать.
Однако доводы подозреваемого были полностью опровергнуты изъятой в ходе следствия записью видеокамеры, установленной напротив его дома. На видео зафиксировано, что потерпевшая заходила к нему домой одна, более никто к нему за последние сутки во двор не заходил. Кроме указанной видеозаписи, вина мужчины доказана показаниями допрошенных по делу лиц, 10 судебными экспертизами и иными доказательствами. 

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