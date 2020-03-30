Здравоохранение

В Волгоградской области поликлиникам дали больше денег из-за пандемии

Здравоохранение 30.03.2020 17:11
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30.03.2020 17:11


Поликлиники и амбулатории Волгоградской области получат дополнительное финансирование на оказание первичной медпомощи. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облдумы, на данные цели перенаправлены денежные средства, предусмотренные на плановую диспансеризацию. Сегодня на внеочередном заседании регпарламента депутаты приняли изменения в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2020 год.
Поправки приняты в соответствии с распоряжением Правительства России. В целях нераспространения коронавируса  в стране временно приостановлено действие отдельных положений законодательства о диспансеризации населения. 

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