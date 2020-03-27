Здравоохранение 27.03.2020 12:08
0
27.03.2020 12:08
Коронавирусная инфекция подтверждена еще у трех жителей региона. Таким образом, сообщили ИА «Высота 102» на сегодняшнем тематическом брифинге, всего в Волгоградской области четверо жителей, заразившихся опасной инфекцией. Как рассказал заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов, все они были за рубежом. Руководитель управления Роспотребнадзора Ольга Зубарева пояснила, что заболевшие госпитализированы. Один из заразившихся - из Камышина, отдыхал в Германии с супругой. Из-за границы вернулся 16 марта. Члены семьи находятся под наблюдением. Второй случай заражения произошел в Турции - там отдыхала еще одна больная. Ее госпитализировали 21 марта. Третий заболевший из Волжского - он отдыхал в ОАЭ с членом семьи. 24 марта подросток был госпитализирован в детскую инфекционную больницу. Состояние подростка удовлетворительное, заболевание проходит в легкой форме. Всего в настоящее время в инфекционных стационарах лежат 37 человек, из них 31 -взрослый и 6 детей. Всего с начала января под наблюдением находились 1329 человек, 417 с наблюдения сняты. Заболевание проходит у всех в легкой форме.
Ранее сообщалось о первой заболевшей коронавирусом жительнице Волгоградской области, которая вернулась из ОАЭ.
Реклама
182 за сутки: в России растет число зараженных коронавирусом26.03.2020 12:28
Здравоохранение 26.03.2020 12:28
В Волгоградской области выросло число жалоб на тему медицинского обеспечения26.03.2020 10:51
Здравоохранение 26.03.2020 10:51
Для двух инфекционных больниц Волгограда закупают аппараты ИВЛ25.03.2020 14:45
Здравоохранение 25.03.2020 14:45
В Волгограде эпидемиологи закупают тест-системы для выявления впервые убившего человека хантавируса25.03.2020 13:32
Здравоохранение 25.03.2020 13:32
В Волгограде развернут госпиталь для прибывающих из-за рубежа потенциальных носителей коронавируса25.03.2020 10:46
Здравоохранение 25.03.2020 10:46
Сервис DocDoc предоставит бесплатные онлайн-консультации с врачом на тему коронавируса для жителей России24.03.2020 17:34
Здравоохранение 24.03.2020 17:34
Филиал ООО «Капитал МС» в Волгоградской области активно участвует в проекте «Бережливая поликлиника»24.03.2020 09:49
Здравоохранение 24.03.2020 09:49
Под Волгоградом для сельского врача построят офис за 15 миллионов23.03.2020 08:48
Здравоохранение 23.03.2020 08:48
61 случай за 1 день: в России появились новые заболевшие коронавирусом22.03.2020 17:08
Здравоохранение 22.03.2020 17:08
Первые больные коронавирусом выявлены в ЮФО21.03.2020 20:52
Здравоохранение 21.03.2020 20:52
В Волгоградской области увеличилось количество самоизолированных из-за подозрения на коронавирус21.03.2020 17:35
Здравоохранение 21.03.2020 17:35
Волгоградцы нашли новое средство защиты от коронавируса за 10 рублей20.03.2020 16:00
Здравоохранение 20.03.2020 16:00
Волгоградским врачам добавят денег за лечение больных с коронавирусом20.03.2020 11:47
Здравоохранение 20.03.2020 11:47
В волгоградских больницах могут развернуть более 1,5 тыс мест из-за коронавируса20.03.2020 11:31
Здравоохранение 20.03.2020 11:31
Облздрав Волгоградской области понудили ежемесячно закупать лекарства для инвалида на 100 тысяч рублей19.03.2020 11:05
Здравоохранение 19.03.2020 11:05
Реклама