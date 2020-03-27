Коронавирусная инфекция подтверждена еще у трех жителей региона. Таким образом, сообщили ИА «Высота 102» на сегодняшнем тематическом брифинге, всего в Волгоградской области четверо жителей, заразившихся опасной инфекцией. Как рассказал заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов, все они были за рубежом. Руководитель управления Роспотребнадзора Ольга Зубарева пояснила, что заболевшие госпитализированы. Один из заразившихся - из Камышина, отдыхал в Германии с супругой. Из-за границы вернулся 16 марта. Члены семьи находятся под наблюдением. Второй случай заражения произошел в Турции - там отдыхала еще одна больная. Ее госпитализировали 21 марта. Третий заболевший из Волжского - он отдыхал в ОАЭ с членом семьи. 24 марта подросток был госпитализирован в детскую инфекционную больницу. Состояние подростка удовлетворительное, заболевание проходит в легкой форме. Всего в настоящее время в инфекционных стационарах лежат 37 человек, из них 31 -взрослый и 6 детей. Всего с начала января под наблюдением находились 1329 человек, 417 с наблюдения сняты. Заболевание проходит у всех в легкой форме.

Ранее сообщалось о первой заболевшей коронавирусом жительнице Волгоградской области, которая вернулась из ОАЭ.