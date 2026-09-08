Долги на 20 миллионов разорили волгоградскую авиафирму «Агролет»

Арбитражным судом Волгоградской области в рамках дела о несостоятельности ООО «АК Агролет» введена процедура внешнего управления. Как сообщили в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, компания, которая занимается арендой грузовых воздушных судов, задолжала по обязательным платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды более 20 миллионов рублей. Известно, что авиапарк компании привлекался для химической обработки полей от вредителей, в том числе саранчовых.