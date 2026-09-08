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Экономика

Долги на 20 миллионов разорили волгоградскую авиафирму «Агролет»

Экономика 08.09.2026 08:04
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08.09.2026 08:04


Арбитражным судом Волгоградской области в рамках дела о несостоятельности  ООО «АК Агролет» введена процедура внешнего управления. Как сообщили в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, компания, которая занимается арендой грузовых воздушных судов, задолжала по  обязательным платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды более 20 миллионов рублей. Известно, что авиапарк компании привлекался для химической обработки полей от вредителей, в том числе саранчовых. 

Определением арбитражного суда Волгоградской области от 3 июля с учетом решения собрания кредиторов, в отношении должника прекращена процедура наблюдения и введена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев.

Фото сгенерировано ИИ

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