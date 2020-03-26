В Волгограде рецидивист с ножом напал на студента





Ранее судимый за кражу и разбой житель Волжского задержан в Волгограде за разбойное нападение на учащегося колледжа. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, за помощью к сотрудникам полиции, которые патрулировали территорию в Дзержинском районе, обратилась женщина. Она увидела потасовку между молодыми людьми в одном из дворов.

Полицейские выяснили, что неизвестный мужчина, угрожая ножом 19-летнему учащемуся колледжа, похитил из салона его автомобиля "ВАЗ 2112" автомагнитолу, после чего попытался скрыться.

Подозреваемый в разбое был задержан по горячим следам. Им оказался 45-летний безработный рецидивист. Он сознался в содеянном. Похищенную автомагнитолу у него изъяли и вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело.



