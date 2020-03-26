В Волгограде рецидивист с ножом напал на студента

Расследования 26.03.2020 13:25
0
26.03.2020 13:25
Ранее судимый за кражу и разбой житель Волжского задержан в Волгограде за разбойное нападение на учащегося колледжа. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, за помощью к сотрудникам полиции, которые патрулировали территорию в Дзержинском районе, обратилась женщина. Она увидела потасовку между молодыми людьми в одном из дворов.
Полицейские выяснили, что неизвестный мужчина, угрожая ножом 19-летнему учащемуся колледжа, похитил из салона его автомобиля "ВАЗ 2112" автомагнитолу, после чего попытался скрыться.
Подозреваемый в разбое был задержан по горячим следам. Им оказался 45-летний безработный рецидивист. Он сознался в содеянном. Похищенную автомагнитолу у него изъяли и вернули законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело.
Реклама
В Волгограде директор «дочки» «Пивовара» идет под суд за сокрытие 145 миллионов от государства26.03.2020 16:05
Расследования 26.03.2020 16:05
Двое бутлегеров из Урюпинска идут под суд за бочки с суррогатом26.03.2020 11:00
Расследования 26.03.2020 11:00
В Волгограде огласили приговор похитителю автомагнитол25.03.2020 18:03
Расследования 25.03.2020 18:03
В Волгограде убийцу полицейского взяли под арест25.03.2020 15:14
Расследования 25.03.2020 15:14
Дело о поджоге дома губернатора Волгоградской области передано в суд25.03.2020 13:13
Расследования 25.03.2020 13:13
Названы причины ДТП с автобусом «Москва-Волгоград» в Тамбовской области23.03.2020 20:23
Расследования 23.03.2020 20:23
Житель Волжского разозлился на сравнение с дьяволом и убил23.03.2020 19:12
Расследования 23.03.2020 19:12
В СУ СКР раскрыли подробности убийства полицейского на посту УБЭП в Волгограде23.03.2020 16:37
Расследования 23.03.2020 16:37
Под Волгоградом обширные земли природного парка изъяли у семьи коммерсанта23.03.2020 16:27
Расследования 23.03.2020 16:27
В Волгограде сотрудник УФСИН смошенничал на служебных овчарках23.03.2020 12:59
Расследования 23.03.2020 12:59
В Волгограде вычислили нечестного клиента банка по видеозаписи21.03.2020 13:14
Расследования 21.03.2020 13:14
В Волгограде правозащитнику Гольдеру смягчили приговор за коммерческий подкуп20.03.2020 16:25
Расследования 20.03.2020 16:25
В Волгограде бывший госслужащий получил судимость за липовый диплом20.03.2020 14:33
Расследования 20.03.2020 14:33
В Волгограде осудили рядового за избиение командира роты19.03.2020 20:39
Расследования 19.03.2020 20:39
В Волгоградской области появилась первая версия гибели пенсионера при пожаре19.03.2020 12:53
Расследования 19.03.2020 12:53
Реклама