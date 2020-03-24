Борьба с коррупцией

В Волгограде начальника жд-станции подозревают в получении взятки

Борьба с коррупцией 24.03.2020 15:01
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24.03.2020 15:01


Уголовное дело возбуждено в отношении начальника железнодорожной станции Бетонная – структурного подразделения Приволжской дирекции управления движением – филиала ОАО "РЖД". Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в Южном следственном управлении на транспорте СКР.
По версии следствия, с 2017 по 2019 годы подозреваемый неоднократно получал деньги от представителей двух коммерческих компаний, путем безналичного перевода на банковскую карту за ускорение процесса подачи вагонов с грузом на подъездные пути указанных организаций и увеличение объема подаваемых вагонов. Общая сумма перечислений составила более 110 тысяч рублей.
Дело возбуждено по ч. 1 и 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепления доказательств. 
Железнодорожная станция Бетонная расположена в микрорайоне Гумрак Дзержинского района Волгограда.

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