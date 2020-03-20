В Волгограде бывший госслужащий получил судимость за липовый диплом





К шести месяцам ограничения свободы приговорен бывший госслужащий за использование фиктивного диплома о высшем образовании. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Чередина, Центральный районный суд признал 33-летнего мужчину виновным в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа).

Как установило следствие, фигурант дела купил диплом Волгоградского государственного технического университета, получив на бумаге специальность инженера. В дальнейшем на основании этого документа он прошел профессиональную переподготовку в одном из местных вузов, став уже менеджером.

В августе прошлого года мужчину приняли на государственную службу в качестве консультанта отдела программного обеспечения. После месяца работы обман вскрылся – сотрудника уволили с работы. Приговор вступил в законную силу.

Как стало известно информагентству, осужденный устраивался с поддельным дипломом в комитет финансов Волгоградской области. Второе высшее образовании на основании фиктивного документа он получил в Волгоградском филиале РАНХиГС. При вынесении приговора суд учел наличие у мужчины двоих малолетних детей, один из которых является инвалидом.

















