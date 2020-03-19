Борьба с коррупцией

В Волгограде отменили конкурс на передачу в концессию фотофиксации нарушений ПДД

Борьба с коррупцией 19.03.2020 11:51
0
19.03.2020 11:51


Комитет информационных технологий Волгоградской области признали нарушившим закон о концессионных соглашениях. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном УФАС, ведомству предписано отменить протоколы проведенного конкурса на передачу в пользование системы фотофиксации ПДД. В конкурсную документацию по требованию антимонопольного органа должны быть внесены изменения.
Итоги торгов в комитете информационных технологий подвели в сверхоперативном порядке. В один день, 26 февраля, чиновники вскрыли единственный конверт с заявкой ООО «Система», признали конкурс несостоявшимся и приняли решение о заключении соглашения. УФАС заявило, что ведомство явно поторопилось, нарушив федеральное законодательство.
Жалобы в  антимонопольное управление направили две компании - «Информационные системы» и «София». При  изучении конкурсной документации УФАС выявило необоснованные ограничения для участников. В частности, будущий концессионер должен являться уполномоченным лицом конкретного предприятия-изготовителя – ООО «Симикон», иметь двухлетний опыт по обслуживанию мобильных камер фотовидеофиксации «Симикон», иметь двухлетний опыт исполнения госконтрактов по эксплуатации данных комплексов той же самой фирмы. При этом перечень и формы документов, подтверждающих указанные требования, заказчиком не установлены. Также выявлены нарушения и в сроке размещения сообщения о проведении конкурса.
Администрация Волгоградской области передает в концессию на 7 лет порядка 80 стационарных и передвижных камер фотовидеофиксации, программное обеспечение и серверное оборудование, на котором хранятся данные. Ожидается, что коммерческая структура увеличит в Волгоградской области количество камер на дорогах, инвестирует в эту сферу почти 275 млн рублей.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Борьба с коррупцией
18.03.2020 16:12
Борьба с коррупцией 18.03.2020 16:12
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.03.2020 10:09
Борьба с коррупцией 18.03.2020 10:09
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
12.03.2020 16:08
Борьба с коррупцией 12.03.2020 16:08
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
11.03.2020 16:10
Борьба с коррупцией 11.03.2020 16:10
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
11.03.2020 07:09
Борьба с коррупцией 11.03.2020 07:09
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.03.2020 09:08
Борьба с коррупцией 10.03.2020 09:08
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
04.03.2020 10:52
Борьба с коррупцией 04.03.2020 10:52
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.03.2020 15:32
Борьба с коррупцией 03.03.2020 15:32
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.03.2020 10:59
Борьба с коррупцией 03.03.2020 10:59
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.03.2020 09:27
Борьба с коррупцией 03.03.2020 09:27
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
01.03.2020 08:18
Борьба с коррупцией 01.03.2020 08:18
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.02.2020 17:19
Борьба с коррупцией 26.02.2020 17:19
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.02.2020 11:13
Борьба с коррупцией 26.02.2020 11:13
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
19.02.2020 14:30
Борьба с коррупцией 19.02.2020 14:30
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.02.2020 08:26
Борьба с коррупцией 14.02.2020 08:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:16
В Волгограде глава облздава ответил на критику методов борьбы с коронавирусомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:56
В Волгограде определили срок жизни дорожной разметкиСмотреть фотографии
12:53
В Волгоградской области появилась первая версия гибели пенсионера при пожареСмотреть фотографии
12:39
В России зафиксирован первый случай смерти на фоне коронавирусаСмотреть фотографии
12:20
Олег Савченко: мировой финансовый кризис укрепит и мобилизирует промышленность Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:58
"Наследившего" чиновника администрации Астраханской области исключили из членов Волгоградского облизбиркомаСмотреть фотографии
11:51
В Волгограде отменили конкурс на передачу в концессию фотофиксации нарушений ПДДСмотреть фотографии
11:36
Набитый икрой щуки грузовик задержали под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:15
«Будет апрель, вы уверены?»: Волгоградцы сбегают от вирусных новостей на свежий воздух (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
11:05
Облздрав Волгоградской области понудили ежемесячно закупать лекарства для инвалида на 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде все спокойно: на брифинге по коронавирусу прояснили ситуациюСмотреть фотографии
09:22
В Волгоградской области сгорели два дома под одной крышей, есть погибшийСмотреть фотографии
19:59
Фанаты волгоградского «Ротора» получили условно за матСмотреть фотографии
19:06
Конкурс «Лидеры России. Политика» рассорил молодых парламентариев Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:51
Ножом в сердце: в Волгограде на улице нашли труп женщиныСмотреть фотографии
18:47
В Волгограде избрали меру пресечения директору мясокомбината за избиение полицейскихСмотреть фотографии
17:46
В Волгограде федеральные ведомства и суды закрылись от больных и постороннихСмотреть фотографии
16:12
Посредник при передаче взятки начальнику жилинспекции Волгограда идет под судСмотреть фотографии
16:03
Россельхозбанк: большинство заявок на сельскую ипотеку подали семейные пары – исследованиеСмотреть фотографии
15:46
"Сахар уже подорожал": волгоградцы запасаются мукой и "макарошками"Смотреть фотографии
14:58
Проживавшему в двухэтажном особняке в Волгограде генералу дали 12 лет за взяткуСмотреть фотографии
14:26
В Волгограде квартирант до смерти избил хозяина жильяСмотреть фотографииCмотреть видео
13:28
Под Волгоградом задержали рыболовецкий катер с браконьерским уловомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:01
Для тех, кто дома: «Ростелеком» обеспечит общение без ограниченийСмотреть фотографии
12:02
Волгоградский губернатор: хуже коронавируса - паника и фейковые новостиСмотреть фотографии
11:59
Завершено расследование резонансного убийства сотрудницы волгоградского детсадаСмотреть фотографии
11:42
Коммунальщики продолжают отжигать в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:22
В правительстве РФ получили прогноз волгоградских чиновников о массовых увольнениях из-за коронавирусаСмотреть фотографии
11:11
Участника Сталинградской битвы из Волгограда со 100-летием поздравил ПутинСмотреть фотографии
10:58
Nemoloko покорило Vegan DJСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 