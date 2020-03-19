В Волгограде отменили конкурс на передачу в концессию фотофиксации нарушений ПДД

Борьба с коррупцией 19.03.2020 11:51
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19.03.2020 11:51
Комитет информационных технологий Волгоградской области признали нарушившим закон о концессионных соглашениях. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном УФАС, ведомству предписано отменить протоколы проведенного конкурса на передачу в пользование системы фотофиксации ПДД. В конкурсную документацию по требованию антимонопольного органа должны быть внесены изменения.
Итоги торгов в комитете информационных технологий подвели в сверхоперативном порядке. В один день, 26 февраля, чиновники вскрыли единственный конверт с заявкой ООО «Система», признали конкурс несостоявшимся и приняли решение о заключении соглашения. УФАС заявило, что ведомство явно поторопилось, нарушив федеральное законодательство.
Жалобы в антимонопольное управление направили две компании - «Информационные системы» и «София». При изучении конкурсной документации УФАС выявило необоснованные ограничения для участников. В частности, будущий концессионер должен являться уполномоченным лицом конкретного предприятия-изготовителя – ООО «Симикон», иметь двухлетний опыт по обслуживанию мобильных камер фотовидеофиксации «Симикон», иметь двухлетний опыт исполнения госконтрактов по эксплуатации данных комплексов той же самой фирмы. При этом перечень и формы документов, подтверждающих указанные требования, заказчиком не установлены. Также выявлены нарушения и в сроке размещения сообщения о проведении конкурса.
Администрация Волгоградской области передает в концессию на 7 лет порядка 80 стационарных и передвижных камер фотовидеофиксации, программное обеспечение и серверное оборудование, на котором хранятся данные. Ожидается, что коммерческая структура увеличит в Волгоградской области количество камер на дорогах, инвестирует в эту сферу почти 275 млн рублей.
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