В Волгограде отменили конкурс на передачу в концессию фотофиксации нарушений ПДД





Комитет информационных технологий Волгоградской области признали нарушившим закон о концессионных соглашениях. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном УФАС, ведомству предписано отменить протоколы проведенного конкурса на передачу в пользование системы фотофиксации ПДД. В конкурсную документацию по требованию антимонопольного органа должны быть внесены изменения.

Итоги торгов в комитете информационных технологий подвели в сверхоперативном порядке. В один день, 26 февраля, чиновники вскрыли единственный конверт с заявкой ООО «Система», признали конкурс несостоявшимся и приняли решение о заключении соглашения. УФАС заявило, что ведомство явно поторопилось, нарушив федеральное законодательство.

Жалобы в антимонопольное управление направили две компании - «Информационные системы» и «София». При изучении конкурсной документации УФАС выявило необоснованные ограничения для участников. В частности, будущий концессионер должен являться уполномоченным лицом конкретного предприятия-изготовителя – ООО «Симикон», иметь двухлетний опыт по обслуживанию мобильных камер фотовидеофиксации «Симикон», иметь двухлетний опыт исполнения госконтрактов по эксплуатации данных комплексов той же самой фирмы. При этом перечень и формы документов, подтверждающих указанные требования, заказчиком не установлены. Также выявлены нарушения и в сроке размещения сообщения о проведении конкурса.