Посредник при передаче взятки начальнику жилинспекции Волгограда идет под суд





Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Волгограда, который обвиняется в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве, утвердила сегодня прокуратура. Об это ИА «Высота 102» сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

По версии следствия, обвиняемый с января по май 2018 года в качестве посредника передал начальнику инспекционного отдела управления «Жилищная инспекция Волгограда» городской администрации в общей сумме порядка 93 тысячи рублей. Деньги предназначались за освобождение руководства управляющей компании от административной ответственности по фактам выявленных сотрудниками инспекционного отдела нарушений требований жилищного законодательства. Кроме того, фигурант уголовного дела получил путем обмана от руководителя управляющей организации 107 тысяч рублей, которые якобы должен был передать чиновнику. Однако полученными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.

Вину в инкриминируемых деяниях он полностью признал.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Волгограда. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под домашним арестом.

Санкции вмененных статей в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 7 лет.

Как сообщалось ранее, уголовное дело в отношении бывшего начальника инспекционного отдела управления «Жилищная инспекция Волгограда» городской администрации, обвиняемого в получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ) и в мелком взяточничестве (ч.1 ст.291.2 УК РФ), направлено в суд и находится на стадии рассмотрения.



