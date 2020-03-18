Происшествия

В Волгоградской области строители автодороги нашли минометные снаряды

Происшествия 18.03.2020 10:35
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18.03.2020 10:35


Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа уничтожили три минометных снаряда, которые были найдены в Клетском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ЮВО, опасные находки обнаружили строители автодороги недалеко от хутора Поднижний. Саперы транспортировали боеприпасы на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

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