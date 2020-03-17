Расследования 17.03.2020 13:49
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17.03.2020 13:49
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двоих волгоградцев, которые обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, во время следствия родственник подозреваемого пытался оказать давление на свидетелей убийства и угрожал им. Остановили «защитника» лишь сотрудники УФСБ. Теперь ему грозит штраф за противоправные действия.
Напомним, трагедия произошла в феврале прошлого года. Около ночного клуба «Лофт» в Ворошиловском районе Волгограда был убит молодой парень Александр Бабаревич. Сначала был арестован Руслан Исаев, затем его знакомый, которых обвиняют в убийстве. Исаев оправдывался, что якобы заступался за брата, с которым у Александра будто бы произошел конфликт. Он ударил молодого человека в голову, в результате чего Бабаревич умер.
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