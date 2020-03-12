Расследования 12.03.2020 13:01
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12.03.2020 13:01
В Волгограде на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве при ремонте многоквартирного жилого дома. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, неприглядные факты вскрылись при проверке прокуратуры Кировского района и сотрудников ОЭБ и ПК УМВД России по Волгограду.
Было установлено, что бывший директор управляющей компании заключил договор на оказание услуг населению по техническому обслуживанию, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома №4 по ул.Федотова в г.Волгограде. Исполнителем ремонтных работ по указанному договору являлась мать заказчика, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя. В дальнейшем директором управляющей компании был подписан акт выполненных работ и перечислено подрядчику более 600 тыс рублей.
Однако оплаченные управляющей компанией работы по ремонту оконных переплетов с заменой брусков, ремонт дверных и оконных коробок, дверных полотен, штукатурка внутренних стен и гладких фасадов по цоколю не производились. Стоимость фактически выполненных работ составила порядка 165 тыс рублей.
Расследование уголовного дела проводится СО-7 УМВД России по г.Волгограду.
По сведениям информагентства, речь может идти об УК «Аварийно-ремонтные системы» и бывшем руководителе Кузьмине.
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