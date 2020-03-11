Экология 11.03.2020 09:59
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11.03.2020 09:59
Заказчик строительства 30 водопропускных плотин вынужден был подправить конкурсную документацию после возникших вопросов у участников закупки. Как сообщает ИА «Высота 102», ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» уже внесло изменения в документацию после поступившего запроса одного из участников аукциона. В частности, участника интересовало, почему в дополнительных требованиях заявлен опыт выполнения работ по нелинейному объекту, если плотины являются линейными объектами.
Напомним, дирекция водохозяйственного строительства разместил заказ на строительство 30 плотин в Волго-Ахтубинской пойме. Начальная цена контракта – более 450 миллионов рублей.
В рамках предстоящих работ планируется провести комплекс земляных работ с устройством водоотливов и бетонных оголовков, входную и выходную части водопропускного сооружения, демонтаж поврежденных труб, гидроизоляцию новых труб и т.д. Плотины предназначены для улучшения обводнения поймы, испытывающей нехватку воды после скудных паводков.
Работы по строительству таких плотин начались в Волгоградской области еще в прошлом году в рамках реализации нацпроекта «Экология». Дирекция являлась заказчиком не только строительства этих объектов, но и выполнения работ по рекультивации ряда свалок, а также реабилитации ериков.
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