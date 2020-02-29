Волгоградка сдала в полицию «Маузер» отца





Жительница Волгограда добровольно сдала в полицию пистолет модели «Маузер» и шесть патронов «Браунинг», которые она нашла в гараже покойного отца. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, за добровольную сдачу оружия женщине было выплачено денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей. По 2 тысячи рублей получили жители Старополтавского района и города Волжского за добровольную сдачу охотничьих гладкоствольных ружей. В обоих случаях оружие было найдено в жилых помещениях после смерти родственников.

Всего с начала этого года органами внутренних дел было выдано пять заключений для предоставления в региональный комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области для осуществления выплат.

Так, за сдачу огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом (боевое, служебное и спортивное) предусмотрена выплата в размере 5 тысяч рублей, за гладкоствольное оружие, в том числе обрезы, газовые пистолеты и револьверы, сигнальное оружие – 2 тысячи рублей; гранаты – 1 тысяча рублей.

Полагается вознаграждение и за предоставление достоверной информации о незаконном хранении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств. Оно составляет 50% от размера вознаграждения, установленного за добровольную сдачу соответствующего предмета вооружения.



