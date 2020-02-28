В Красноармейском районе Волгограда «убийцам тополей» пригрозили штрафом











Штраф в размере до 30 тысяч рублей грозит ООО «Жилконтроль» за вырубку двух здоровых тополей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, а дминистрация Красноармейского района Волгограда провела по жалобам жителей многоквартирного дома №6 по улице Зерноградской выездную проверку и выявила, что деревья спилили под корень без разрешительной документации. Власти давали добро коммунальщикам исключительно на омолаживающую обрезку. На управляющую компанию составлен протокол по ст. 8.7 кодекса Волгоградской области об административной ответственности.

Житель дома №6 по улице Зерноградской, помимо районной администрации, написал заявление и в полицию. Он не исключает, что деревья могли уничтожить намеренно в целях заготовки дров. Так, рабочие управляющей компании, которых мужчина застал с бензопилами в руках, заявили, что бревна увезут домой для растапливания печей.

Фото: Денис Бузько