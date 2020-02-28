Экология

В Красноармейском районе Волгограда «убийцам тополей» пригрозили штрафом

Экология 28.02.2020 11:21
0
28.02.2020 11:21




Штраф в размере до 30 тысяч рублей грозит ООО «Жилконтроль» за вырубку двух здоровых тополей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, администрация Красноармейского района Волгограда провела по жалобам жителей многоквартирного дома №6 по улице Зерноградской выездную проверку и выявила, что деревья спилили под корень без разрешительной документации. Власти давали добро коммунальщикам исключительно на омолаживающую обрезку. На управляющую компанию составлен протокол по ст. 8.7 кодекса Волгоградской области об административной ответственности. 
Житель дома №6 по улице Зерноградской, помимо районной администрации, написал заявление и в полицию. Он не исключает, что деревья могли уничтожить намеренно в целях заготовки дров. Так, рабочие управляющей компании, которых мужчина застал с бензопилами в руках, заявили, что бревна увезут домой для растапливания печей.
Фото: Денис Бузько

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Квартиры с ремонтом от застройщика!Декларация на www.bs34.ru
Экология
27.02.2020 09:09
Экология 27.02.2020 09:09
Комментарии

0
Далее
Экология
25.02.2020 11:05
Экология 25.02.2020 11:05
Комментарии

0
Далее
Экология
24.02.2020 14:23
Экология 24.02.2020 14:23
Комментарии

0
Далее
Экология
20.02.2020 16:25
Экология 20.02.2020 16:25
Комментарии

0
Далее
Экология
19.02.2020 11:05
Экология 19.02.2020 11:05
Комментарии

0
Далее
Экология
17.02.2020 17:47
Экология 17.02.2020 17:47
Комментарии

0
Далее
Экология
17.02.2020 12:06
Экология 17.02.2020 12:06
Комментарии

0
Далее
Экология
14.02.2020 14:35
Экология 14.02.2020 14:35
Комментарии

0
Далее
Экология
14.02.2020 09:41
Экология 14.02.2020 09:41
Комментарии

0
Далее
Экология
12.02.2020 17:27
Экология 12.02.2020 17:27
Комментарии

0
Далее
Экология
11.02.2020 14:48
Экология 11.02.2020 14:48
Комментарии 0

0
Далее
Экология
11.02.2020 12:27
Экология 11.02.2020 12:27
Комментарии 0

0
Далее
Экология
10.02.2020 10:32
Экология 10.02.2020 10:32
Комментарии

0
Далее
Экология
09.02.2020 20:43
Экология 09.02.2020 20:43
Комментарии 0

0
Далее
Экология
06.02.2020 15:40
Экология 06.02.2020 15:40
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:11
В контактном зоопарке Волгограда звери пахали без продыхаСмотреть фотографии
12:40
В отставку ушел президент Федерации футбола Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области чиновников по суду обязали обеспечить жильем выкинутого из списка сиротуСмотреть фотографии
11:29
Жители аварийных домов в Волгограде стали миллионерамиСмотреть фотографии
11:27
В Волгоградской области сошли с рельсов грузовые вагоны с цементомСмотреть фотографии
11:21
В Красноармейском районе Волгограда «убийцам тополей» пригрозили штрафомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:55
На волжском пивоваренном заводе прошли учения по ликвидации условного пожараСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде пропасть около жилого дома закидают пескомСмотреть фотографии
10:26
В Волгоградской области на нацпроект «Демография» в 2020 году потратят более 6 миллиардов рублейСмотреть фотографии
10:22
«Пять-ноль»: коллектив Волжского трубного завода встретил полувековой юбилейСмотреть фотографии
10:02
Прожиточный минимум для пенсионеров Волгоградской области в прошлом году снизили почти на 600 рублейСмотреть фотографии
09:46
Под Волгоградом в "Фунте Мяса" нашли почти два центнера подозрительной продукцииСмотреть фотографии
09:28
Скандальной дороге в поселке под Волгоградом подкинули щебня после публикации ИА "Высота 102"Смотреть фотографии
09:24
Машины не будет: функционеры из волгоградского клуба «Ротор» хотели въехать в премьер-лигу на «Тойоте Камри»Смотреть фотографии
08:42
В Волгограде владелец коттеджа замаскировал колодец под газоном, чтобы не платить за водуСмотреть фотографии
22:46
В Волгоградской области двое детей провалились под лёд, один погибСмотреть фотографии
21:03
Максим Виторган посоветовал всем приехать в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
18:11
В Волгограде кредиторы решились на продажу недостроенной к ЧМ-2018 гостиницыСмотреть фотографии
16:43
В Волгограде при поддержке УФСБ стартовали соревнования ЮФО по кикбоксингуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:00
«Ростелеком Контакт-центр» увеличит количество надомных операторовСмотреть фотографии
15:22
Начальник ГУ МЧС по Волгоградской области освобожден от исполнения обязанностейСмотреть фотографии
15:04
Бывший сварщик готов пощадить фирму депутата гордумы ВолгоградаСмотреть фотографии
14:10
Под Волгоградом директора учреждения культуры уволили из-за скрытой судимостиСмотреть фотографии
13:41
Это провал: ЕР публично "высекла" главу Суровикинского района Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:16
«Ростелеком» бесплатно предоставит услуги стационарной телефонной связи ветеранам войны и блокадникамСмотреть фотографии
12:34
Три человека заживо сгорели на пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:41
Под Волгоградом экс-полицейский идет под суд за легализацию 119 иностранцевСмотреть фотографии
11:37
Волгоградский депутат встал стеной за город-герой накануне принятия поправок в Конституцию РФСмотреть фотографии
10:38
Прокуратура Волгоградской области защитила права больных муковисцидозомСмотреть фотографии
10:33
Слава Полунин: «Делай только то, от чего внутри дзинькает!»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 