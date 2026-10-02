Минувшей ночью аэропорт Волгограда по решению Росавиации был закрыт в целях обеспечения безопасности полётов. По данным на 9:00 авиагавань по-прежнему закрыта на приём и выпуск воздушных судов. Беспилотная опасность в регионе сохраняется.
Согласно информации онлайн-табло, 8 рейсов ника кне могут отправиться в города назначения. Ещё 9 самолётов ожидаются в аэропорту, но пока небо над городом закрыто для полётов.
Ночь в городе прошла тревожно. Губернатор сообщил о возгорании в многоквартирном доме на юге Волгограда из-за действий преступного киевского режима.