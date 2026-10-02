Волгоград в числе атакованных: 646 БПЛА сбито в регионах РФ





В ночь на 2 октября ВСУ направили 646 беспилотников в регионы РФ. Волгоградская область в числе субъектов, где силы ПВО уничтожали вражеские цели. Также дроны ликвидировали в Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тульской, Саратовской, Ростовской, Ульяновской, Астраханской, Самарской областях, над акваториями Черного и Азовского морей, в Республике Крым.



Фиксации дронов, согласно мониторинговым каналам были в Волгограде, Калачевском, Алексеевском, Городищенском, Кумылженском, Жирновском, Чернышковском, Урюпинском, Котовском, Камышинском, Ольховском, Михайловском, Серафимовичском, Новоаннинском, Фроловском районах региона.



Напомним, губернатор Андрей Бочаров сообщил, что в результате преступных действий киевского режима в многоквартирном доме на юге Волгограда произошло возгорание. Для жителей оперативно был развёрнут пункт временного размещения.



Беспилотная опасность сохраняется.



