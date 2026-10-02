Победителем конкурса «Учитель года России – 2026» стал школьный преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительство РФ. Ранее, напомним, сообщалось, что учитель из Волгограда Валерия Слинкина вошла в число шести призеров всероссийского конкурса. Она оказалась единственной женщиной среди тех, кто попал в финал.
Валерия Слинкина — выпускница Волгоградского государственного социально-педагогического университета, получила высшее педагогическое образование по профилям «Математика» и «Информатика». В 2025 году она была призером регионального этапа конкурса «Учитель года», представляя лицей № 1 Красноармейского района. С сентября 2025 года работает в школе «Поколение».
Фото Правительство РФ