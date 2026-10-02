



Беспилотная опасность была объявлена в Волгоградской области в 22:43. Вражеские беспилотники предприняли попытку атаковать Волгоград, силы ПВО уничтожают цели.



Как сообщает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, оперативные службы ликвидируют последствия атаки.



- Сегодня ночью в результате массированной террористической атаки БПЛА преступного киевского режима на промышленную инфраструктуру региона зафиксировано возгорание в МКД по улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда. Одного пострадавшего госпитализировали, пожар локализован, - прокомментировал глава региона.

Оперативным службам и муниципальному образованию даны поручения провести работу по уточнению повреждений и ликвидации последствий атаки.