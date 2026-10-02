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Общество

О рисках при онлайн-покупках Роспотребнадзор напомнил волгоградцам

Общество 02.10.2026 08:42
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02.10.2026 08:42


Покупки через интернет сегодня стали обыденностью. Купить необходимый товар или оплатить услугу не выходя из дома - удобство, которое очень ценят покупатели. Однако Роспотребнадзор спешит напомнить, при онлайн-покупках есть и определённые риски, особенно в сезон распродаж.

Перед покупкой важно убедиться, что на сайте магазина или маркетплейса указана информация о продавце, включая полное наименование компании или ФИО индивидуального предпринимателя, а также его юридический адрес. Продавец должен предоставить достоверные сведения о товаре: его потребительские характеристики, цену, условия приобретения и оплаты, а также сроки и порядок доставки. Если доставка платная, покупатель должен быть заранее уведомлен о её стоимости и условиях. При получении заказа необходимо внимательно осмотреть товар, сравнить его с заказом, проверить комплектность и внешний вид, а также убедиться в отсутствии явных дефектов.

Порядок осмотра товара зависит от условий продавца и способа получения. Важно также знать правила возврата: при дистанционной покупке покупатель может отказаться от товара до получения, а после — в течение семи дней, если иное не предусмотрено законом.

Если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме при доставке, срок отказа продлевается до трёх месяцев. Товар можно вернуть при сохранении его вида, потребительских свойств и документа о покупке. Даже при отсутствии документа покупатель может ссылаться на другие доказательства. В случае обнаружения недостатков можно предъявить требования, предусмотренные законом, в зависимости от характера дефекта и установленных сроков.

Не стоит полагаться только на размер скидки. Перед покупкой рекомендуется сравнить цену товара на различных платформах и внимательно изучить условия акции, включая информацию о первоначальной стоимости, размере скидки, условиях её применения и периоде проведения. Полезно ознакомиться с отзывами о продавце и узнать порядок разрешения спорных ситуаций.

Во время распродаж следует избегать импульсивных покупок и тщательно проверять условия приобретения, особенно если цена значительно ниже, чем у других продавцов. При нарушении прав покупателя сначала следует направить продавцу письменную претензию. Если спор не удаётся урегулировать, можно обратиться в Роспотребнадзор или его территориальный орган, в том числе через официальный сайт. Привлекательная цена не освобождает от необходимости проверять продавца, условия покупки и свои права.

 

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