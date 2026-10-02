В ночь на 2 октября ВСУ атаковали Волгоград беспилотниками. Силы ПВО вели работу по воздушным целям.



Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, повреждён многоквартирный дом по улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда, произошло возгорание. Для жителей пострадавшего дома был оперативно открыт пункт временного размещения на базе школы №31.



Прокуратура Волгоградской области контролирует соблюдение прав пострадавших.

- Для приёма жалоб и оказания правовой помощи организована горячая линия по телефону: 89608921020, - проинформировало надзорное ведомство.





