На фоне объявленной беспилотной опасности в 00:27 2 октября аэропорт Волгограда по решению Росавиации был временно закрыт для приёма и выпуска воздушных судов.



По-прежнему авиагавань не работает. Согласно информации онлайн-табло, отмечаются задержки рейсов. На прилёт пока задерживается один московский рейс, а вылететь не могут два борта в столицу.



Отметим, силы ПВО работали в регионе всю ночь. Мониторинговые каналы сообщают, что фиксации БПЛА были в Волгограде, Калачевском, Алексеевском, Городищенском, Кумылженском, Жирновском, Чернышковском, Урюпинском, Котовском, Камышинском, Ольховском, Михайловском, Серафимовичском, Новоаннинском, Фроловском районах.



На юге Волгограда в результате действий преступного киевского режима произошло возгорание в многоквартирном доме.