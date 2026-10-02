Волгоградцам в октябре предстоит отработать 22 дня

Трудоустроенные граждане должны отработать в октябре 22 дня. Согласно производственному календарю, во втором осеннем месяце 9 выходных.

Так, выходными днями будут 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 октября. Праздничных дней в этом месяце нет. Норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит 176 часов. Для сотрудников со сменным графиком количество рабочих дней и часов определяется индивидуальным графиком.

Однако уже в ноябре будет дополнительный выходной по случаю Дня народного единства. Этот праздник отмечается 4 ноября.