Спорт

Волгоградский «Ротор» на Кипре с треском обыграл московский клуб из второго дивизиона

Спорт 23.02.2020 14:23
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23.02.2020 14:23


Сегодняшнюю крупную победу над «Родиной» в волгоградском «Роторе» назвали подарком на День защитника Отечества. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, игра состоялась  на Кипре в рамках кубка ФНЛ предсезонного турнира. И первый, и второй таймы прошли при полном преимуществе волгоградцев. 
«Родина» - клуб из Москвы, играет во втором дивизионе. Он занимает 8-ое место из 14 позиций. Напомним, это первая победа, которую одержал волгоградский «Ротор» на тренировочных сборах на Кипре. 

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