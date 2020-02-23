Волгоградский «Ротор» на Кипре с треском обыграл московский клуб из второго дивизиона





Сегодняшнюю крупную победу над «Родиной» в волгоградском «Роторе» назвали подарком на День защитника Отечества. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, игра состоялась на Кипре в рамках кубка ФНЛ предсезонного турнира. И первый, и второй таймы прошли при полном преимуществе волгоградцев.

«Родина» - клуб из Москвы, играет во втором дивизионе. Он занимает 8-ое место из 14 позиций. Напомним, это первая победа, которую одержал волгоградский «Ротор» на тренировочных сборах на Кипре.



