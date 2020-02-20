Происшествия

В Волгограде ночью горел комплекс "Петровский" с кафе и баней

Происшествия 20.02.2020 08:40
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20.02.2020 08:40


В Волгограде накануне около полуночи вспыхнул пожар в комплексе «Петровский»  на Тулака. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, на улице Ярославская в двухэтажном здании горели деревянная обшивка стен и вещи в двух комнатах. Пожарные расчеты ликвидировали горение буквально через 12 минут. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина – аварийный режим работы электрической проводки. В комплексе «Петровский» на первом этаже располагается баня, на втором – кафе «Винил».

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