Фирму в Волгограде оштрафовали на 120 тысяч за трудоустройство экс-чиновника





Нарушение требований законодательства о противодействии коррупции в Волгограде обернулось для ООО "Роспромэко" и его директора штрафами на сумму 120 тысяч рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, работодатель при заключении трудового договора с бывшим муниципальным служащим в течение двух лет после его увольнения с муниципальной службы был обязан в десятидневный срок сообщить о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) по последнему месту службы.

Вопреки указанным требованиям ООО "Роспромэко" не уведомило работодателя о заключении трудового договора с бывшим муниципальным служащим, ранее занимавшим должность главного специалиста экономического отдела администрации Дзержинского района Волгограда. В отношении юридического лица и его руководителя были возбуждены административные производства по ст.19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего). На основании судебного решения юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Данное постановление вступило в законную силу. На основании постановления прокуратуры генеральный директор общества также привлечен к административной ответственности и оштрафован на 20 тысяч рублей.

Всего прокуратурой Волгограда в 2019 году возбуждено 18 таких административных производств. По результатам их рассмотрения правонарушителям назначены штрафы на сумму порядка 800 тысяч рублей, из которых 620 тысяч уже фактически оплачены.



