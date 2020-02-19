







Запрет на продажу несовершеннолетним бестабачных никотиносодержащих смесей введен в Волгоградской области решением регпарламента. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу облдумы, нарушившие запрет на продажу несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции, а также те, кто вовлекает детей в процесс потребления указанных смесей, теперь будут наказываться штрафом: от трех до пяти тысяч рублей – для граждан, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей – для должностных лиц и от 100 тысяч до 120 тысяч – для юридических лиц. Соответствующий закон принят сегодня на очередном заседании региональной думы. Документы ступят в силу после подписания губернатором.

Бестабачные никотинсодержащие сосательные и жевательные смеси в последнее время стали популярны среди молодежи. Как отмечают специалисты, подростки подвержены вредному воздействию никотина даже сильнее, чем заядлые курильщики. Итогом потребления снюса и его аналогов становится быстрое формирование зависимости, а также обострение и возникновение различных заболеваний.







