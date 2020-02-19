



К 12 годам лишения свободы в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на один год осужден 62-летний житель Даниловского района. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня пресс-секретарь Волгоградского областного суда Екатерина Вальковская, мужчину признали виновным в надругательстве над малолетним, тогда как подсудимый настаивал на том, что его действия носили хулиганский характер.

Суд установил, что в апреле 2019 года подсудимый встретил на улице семилетнего мальчика и предложил угостить его конфетами. Он завел ребенка в помещение заброшенного гаража, где совершил насильственные действия сексуального характера. Ранее насильник привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства.

Несмотря на полное отрицание подсудимым своей вины, суд, анализируя представленные письменные доказательства и заключение судебно-психиатрической экспертизы, пришел к выводу, что его вина в содеянном нашла свое полное подтверждение.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.



