



Начиненные синтетическим наркотиком конфеты изъяли сотрудники ИК-9 в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФСИН России по региону, сладости с сюрпризом пытался передать для одного из осужденных житель Волгограда. Сотрудники отдела безопасности исправительной колонии №9 обнаружили в конфетах 9 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом белого цвета - синтетическим наркотиком, общим весом 0,98 гр.

Отправителю посылки грозит уголовная ответственность.

Отметим, что ИК-9 расположена в Тракторозаводском районе Волгограда. Это мужская исправительная колония строгого режима. Здесь отбывают наказание лица, совершившие особо тяжкие преступления.



