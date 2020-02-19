Происшествия 19.02.2020 11:20
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19.02.2020 11:20
Начиненные синтетическим наркотиком конфеты изъяли сотрудники ИК-9 в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФСИН России по региону, сладости с сюрпризом пытался передать для одного из осужденных житель Волгограда. Сотрудники отдела безопасности исправительной колонии №9 обнаружили в конфетах 9 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом белого цвета - синтетическим наркотиком, общим весом 0,98 гр.
Отправителю посылки грозит уголовная ответственность.
Отметим, что ИК-9 расположена в Тракторозаводском районе Волгограда. Это мужская исправительная колония строгого режима. Здесь отбывают наказание лица, совершившие особо тяжкие преступления.
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