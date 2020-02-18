Иностранца в Волгограде будут судить за изнасилование и жестокое избиение беременной женщины

Расследования 18.02.2020 12:39
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18.02.2020 12:39
В Волгограде завершено расследование уголовного дела о нападениях на молодых женщин. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, 27-летнему гражданину одной из стран ближнего зарубежья придется ответить за изнасилование, соединенной с угрозой убийством, покушение на изнасилование, а также грабеж.
По данным следствия, в сентябре 2018 года и марте 2019 года в Дзержинском районе Волгограда обвиняемый нападал на женщин, посягая на их половую неприкосновенность. Одна из потерпевших оказала активное сопротивление и смогла позвать на помощь прохожих. Второй жертвой злоумышленника стала волгоградка, находящаяся на поздних сроках беременности, которую фигурант преступления, к тому же, жестоко избил и ограбил.
Несмотря на то, что мужчина проживал на территории Волгоградской области нелегально, не имея ни регистрации, ни постоянного места жительства, следователям регионального управления СКР совместно с оперативным сотрудникам Главка МВД удалось не только установить личность нападавшего, но и задержать его.
Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Волгоградской области, направлено в суд. В числе неопровержимых доказательств причастности злоумышленника к инкриминируемым преступлениям фигурируют результаты ДНК-экспертизы.
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