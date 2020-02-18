36 ножевых ранений: волгоградка обвиняется в жестоком убийстве тёти

Расследования 18.02.2020 11:43
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18.02.2020 11:43
По обвинению в убийстве своей 61-летней тёти перед судом предстала 54-летняя волгоградка. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по Волгоградской области, женщина также обвиняется в краже с банковского счета родственницы 115 тысяч рублей.
По данным следствия, в конце января прошлого года обвиняемая приехала в гости к тёте. Между женщинами на бытовой почве произошел конфликт, в ходе которого гостья схватила нож и нанесла им 36 ударов родственнице. Затем она взяла банковскую карту тёти и скрылась с места происшествия.
Деньги она снимала несколько раз, похитив в общей сложности 115 тысяч рублей.
Примечательно, что об убийстве правоохранительным органам стало известно от самой злоумышленницы, которая в середине февраля 2019 года обратилась к стражам порядка с просьбой помочь отыскать ее пожилую тётю, которая длительное время не выходила на связь. В тот же день женщину нашли убитой. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
На первоначальном этапе расследования обвиняемая вину полностью признала и даже написала явку с повинной, однако впоследствии отказалась от своих показаний, рассчитывая избежать ответственности.
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