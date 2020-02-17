В Волгограде посетитель ТЦ угрожал росгвардейцам пистолетом

Происшествия 17.02.2020 16:11
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17.02.2020 16:11
Росгвардейцы задержали в Волгограде 33-летнего посетителя торгового центра, который угрожал им пневматическим пистолетом. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Управлении Росгвардии по Волгоградской области, инцидент произошел в ТЦ, расположенном на проспекте Университетском. О подозрительном мужчине, который бродит по торговому центру с большой сумкой, сообщили бдительные горожане.
Прибывшие на вызов росгвардейцы попросили мужчину предъявить документы, но вместо этого он вынул из кармана пневматический пистолет и направил его на правоохранителей, после чего был задержан.
Было установлено, что задержанный психически нездоров - мужчина стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Прибывшая следственно-оперативная группа отдела полиции изъяла у него пистолет без патронов и нож. Затем правонарушителя передали врачам скорой помощи.
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