



Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области приговорил водителя самосвала, задавившего многодетную мать, к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права управлять транспортными средствами в течение двух лет. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в суде.

Напомним, трагедия произошла в начале марта 2019 года в рабочем поселке Средняя Ахтуба на улице Кавказской. Груженый землей и мусором самосвал “Shacman” не осилил подъем, покатился назад и опрокинулся на правую обочину, где в это время шла женщина. Силы удара грузовика хватило на то, чтобы в буквальном смысле срезать и две стальные опоры газовой трубы. Светлана Бородина, которая работала в детском саду и воспитывала своих троих детей, погибла на месте. После случившегося жители снова стали требовать от местных чиновников закрыть дорогу, где уже случались подобные происшествия, для движения грузовиков.

В суде было установлено, что причиной ДТП стала неисправная тормозная система грузовика. Водитель вину свою признал полностью, он извинился перед семьей погибшей женщины. Суд также взыскал с него моральный вред.



