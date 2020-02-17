Расследования 17.02.2020 16:11
0
17.02.2020 16:11
Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области приговорил водителя самосвала, задавившего многодетную мать, к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права управлять транспортными средствами в течение двух лет. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в суде.
Напомним, трагедия произошла в начале марта 2019 года в рабочем поселке Средняя Ахтуба на улице Кавказской. Груженый землей и мусором самосвал “Shacman” не осилил подъем, покатился назад и опрокинулся на правую обочину, где в это время шла женщина. Силы удара грузовика хватило на то, чтобы в буквальном смысле срезать и две стальные опоры газовой трубы. Светлана Бородина, которая работала в детском саду и воспитывала своих троих детей, погибла на месте. После случившегося жители снова стали требовать от местных чиновников закрыть дорогу, где уже случались подобные происшествия, для движения грузовиков.
В суде было установлено, что причиной ДТП стала неисправная тормозная система грузовика. Водитель вину свою признал полностью, он извинился перед семьей погибшей женщины. Суд также взыскал с него моральный вред.
Реклама
В Волгограде насильника-педофила ищут по обновленному фотопортрету15.02.2020 13:19
Расследования 15.02.2020 13:19
В Волгоградской области ограбление магазина раскрыли спустя 2 года благодаря ДНК15.02.2020 10:37
Расследования 15.02.2020 10:37
В Волгоградской области пенсионера осудили за пьяные угрозы взорвать дом14.02.2020 15:21
Расследования 14.02.2020 15:21
В Волгоградской области культуриста осудили за контрабанду стероидов14.02.2020 12:11
Расследования 14.02.2020 12:11
Следователи ищут очевидцев гибели семейной пары под колесами иномарки под Волгоградом14.02.2020 11:44
Расследования 14.02.2020 11:44
В Волгограде бывший главный инспектор Ространснадзора осуждена за получении взятки от перевозчика13.02.2020 13:50
Расследования 13.02.2020 13:50
Жителю Волгоградской области грозит пожизненный срок за кровавую резню13.02.2020 11:55
Расследования 13.02.2020 11:55
В Волгограде студенту из Ирака не смягчили приговор за гибель двоих мотоциклистов13.02.2020 10:22
Расследования 13.02.2020 10:22
Год колонии грозит матери за оставление ребенка в коляске на улице в Волгограде13.02.2020 09:17
Расследования 13.02.2020 09:17
Привет из 90-х: в Волгограде банда рэкетиров избивала жертв и угрожала автоматом Калашникова12.02.2020 15:55
Расследования 12.02.2020 15:55
В Волгоградской области вынесли приговор осквернителю памятного знака жертвам Холокоста12.02.2020 10:15
Расследования 12.02.2020 10:15
Осудили и лишили звания: в Волгограде бывший контрактник с приятелем "кошмарил" сослуживца11.02.2020 12:03
Расследования 11.02.2020 12:03
Дебошир из волгоградского роддома ответит за "букет" преступлений (ВИДЕО)08.02.2020 14:57
Расследования 08.02.2020 14:57
Арестовали посетителя перинатального центра в Волгограде, избившего врача и медсестру07.02.2020 17:57
Расследования 07.02.2020 17:57
В Волгограде осудили медика и ее подельников за продажу опасных «уколов красоты»07.02.2020 12:50
Расследования 07.02.2020 12:50
Реклама