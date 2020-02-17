Расследования

В суде Волгоградской области виновник гибели многодетной матери попросил прощения у ее семьи

Расследования 17.02.2020 16:11
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17.02.2020 16:11


Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области приговорил водителя самосвала, задавившего многодетную мать, к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права управлять транспортными средствами в течение двух лет. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в суде. 
Напомним, трагедия произошла в начале марта 2019 года в рабочем поселке Средняя Ахтуба на улице Кавказской. Груженый землей и мусором самосвал “Shacman” не осилил подъем, покатился назад и опрокинулся на правую обочину, где в это время шла женщина. Силы удара грузовика хватило на то, чтобы в буквальном смысле срезать и две стальные опоры газовой трубы. Светлана Бородина, которая работала в детском саду и воспитывала своих троих детей, погибла на месте. После случившегося жители снова стали требовать от местных чиновников закрыть дорогу, где уже случались подобные происшествия, для движения грузовиков. 
В суде было установлено, что причиной ДТП стала неисправная тормозная система грузовика. Водитель вину свою признал полностью, он извинился перед семьей погибшей женщины. Суд также взыскал с него моральный вред. 

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