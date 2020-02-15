Аналитика

Лед тронулся: часть зарплатных долгов в Волгоградской области удалось погасить

Аналитика 15.02.2020 08:45
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15.02.2020 08:45


Задолженность по зарплате в Волгоградской области на 1 февраля составила 56 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие данные опубликовал Росстат. Это почти на 37% меньше, чем было на 1 января. На тот период долги составляли 88,5 миллиона рублей. Тем не менее среди регионов ЮФО Волгоградская область остается на первом месте по объему задолженности. Так, в Ростовской области долги составляют 40,6 миллиона рублей, в Краснодарском крае – 30,6 миллиона рублей. 

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