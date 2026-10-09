Два столичных рейса отменены в аэропорту Волгограда

Несмотря на действующий по региону режим беспилотной опасности, небо над Волгоградом открыто для полётов. Аэропорт Волгограда работает в штатном режиме.
Однако согласно информации онлайн-табло, два рейса не состоятся. Борт в столицу DP 6966, который должен был вылететь в 9:35, отменен. Под отмену попал и рейс из Москвы DP 6965, который по расписанию мог отправиться из города-героя в 9:05.
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