Аудиторы КСП проверят освоение московских денег на благоустройстве Центральной набережной Волгограда
Борьба с коррупцией 14.02.2020 08:26
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14.02.2020 08:26
Аудиторы КСП проверят исполнение муниципальных контрактов по выполнению комплекса работ по объекту «Обустройство территории Центральной набережной Волгограда им. 62-ой Армии». О предстоящей ревизии, сообщает ИА «Высота 102», уведомили в КСП Волгограда. В настоящее время запрошены документы и материалы, необходимые для проведения экспертно-аналитического мероприятия, в комитете строительства администрации города.
Напомним, в прошлом году в Волгограде разразился скандал, связанный с установкой дорогих скамеек на Центральной набережной. Выяснилось, что часть малых архитектурных форм проходила по смете по цене в 2,2 миллиона рублей и должна была поставляться от европейского производителя. Однако на самом деле скамейки сделала известная в Волгограде фирма «Красота под ногами» и обошлись они едва ли не в три раза дешевле заявленной цены. МУП «Волгоградзеленхоз» даже обращалось в арбитражный суд Волгоградской области к подрядчику – АО «Приволжтрансстрой», которое занимается в городе благоустройством объектов отдыха, с иском о взыскании более 13 миллионов рублей в качестве необоснованного обогащения. Однако по неизвестной причине до принятия решения суда истец отказался от своих требований.
Напомним, реконструкция Центральной набережной в Волгограде проходила на средства местных и федерального бюджетов, а также на спонсорскую помощь Москвы.
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