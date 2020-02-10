В Волгоградской области задержали машину браконьеров с трофеем





В Волгоградской области задержаны трое мужчин, в машине которых находилась разделанная туша косули. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, «УАЗ» под управлением 30-летнего водителя остановили инспекторы дорожно-патрульной службы отдела МВД России по Калачёвскому району на 89 километре федеральной автомобильной дороги «Волгоград – Каменск-Шахтинский». В автомашине также находились двое пассажиров в возрасте 57 и 22 лет. В ходе осмотра автомобиля, кроме туши животного, полицейские обнаружили и изъяли четыре охотничьих ружья 12 калибра, четыре охотничьих ножа и патроны.

В настоящее время дознавателями решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Санкция настоящей статьи предусматривает лишение свободы на срок до 2-х лет.

Сумма причиненного природе ущерба составила около 70 тысяч рублей. Вину в содеянном мужчины не признали.



