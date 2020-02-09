Региональные организации Роспотребнадзора, в том числе управление по Волгоградской области, обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, определен алгоритм лабораторной диагностики, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информационный бюллетень
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Отмечается, ситуация в КНР с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией остается неблагополучной. Что касается России, то по результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями, превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается. Ранее были выявлены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано.
По последним данным, в Китайской Народной Республике зарегистрировано 37251 подтверждённый случай заболевания, вызванных 2019-nCoV, прирост за сутки 7,7% (2653), что ниже, чем за предыдущие дни.
Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (27100). Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 16,6% - в тяжелой (6188).
Летальность составляет 2,2 % (812 случаев, из них 780 – в провинции Хубэй).
Общее число заболевших в мире составляет 37552 подтверждённых случая. (прирост за сутки 2674 случая; 7,7%).
Между тем, волгоградские медучреждения начали публиковать памятки для населения. Так, перинатальный центр №2 сегодня распространил пост на тему «Что надо знать о коронавирусе».