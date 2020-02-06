Расследования

В Волгоградской области адвокат и сотрудник Росреестра осуждены за мошенничество

Расследования 06.02.2020 17:57
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06.02.2020 17:57


Сегодня за мошенничество с квартирой осужденного осуждены 36-летний адвокат и 33-летний специалист Межмуниципального отдела по городу Камышину, Камышинскому и Ольховскому районам управления Росреестра по Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Камышинский городской суд признал обоих виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Адвокат приговорен к наказанию в виде 3,5 лет лишения свободы, специалист Росреестра – к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.
В судебном заседании установлено, что в 2016 году адвокат предложил своему знакомому - сотруднику Росреестра, совершить фиктивную сделку по приобретению права на квартиру жителя Камышина, отбывающего длительный срок наказания в местах лишения свободы.
Согласно достигнутой договоренности специалист Росреестра  установил необходимые для заключения договора дарения сведения о владельце квартиры,  и, подготовив фиктивные документы, зарегистрировал переход права собственности на жилье на подставное лицо.
После этого адвокат продал квартиру по доверенности от нового собственника.  Полученными деньгами сообщники распорядились по своему усмотрению.
В результате указанных действий законный владелец был лишен квартиры в Камышине стоимостью свыше 1 млн рублей. Вину в содеянном подсудимые полностью признали. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками МО МВД России "Камышинский". Расследование уголовного дела проводилось СО по Камышину СУ СК России по Волгоградской области.
Сообщники взяты под стражу в зале суда. При этом ранее сделки по переходу права собственности были признаны судом недействительными.
Приговор в законную силу не вступил.

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