В Волгоградской области адвокат и сотрудник Росреестра осуждены за мошенничество

Расследования 06.02.2020 17:57
0
06.02.2020 17:57
Сегодня за мошенничество с квартирой осужденного осуждены 36-летний адвокат и 33-летний специалист Межмуниципального отдела по городу Камышину, Камышинскому и Ольховскому районам управления Росреестра по Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Камышинский городской суд признал обоих виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Адвокат приговорен к наказанию в виде 3,5 лет лишения свободы, специалист Росреестра – к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.
В судебном заседании установлено, что в 2016 году адвокат предложил своему знакомому - сотруднику Росреестра, совершить фиктивную сделку по приобретению права на квартиру жителя Камышина, отбывающего длительный срок наказания в местах лишения свободы.
Согласно достигнутой договоренности специалист Росреестра установил необходимые для заключения договора дарения сведения о владельце квартиры, и, подготовив фиктивные документы, зарегистрировал переход права собственности на жилье на подставное лицо.
После этого адвокат продал квартиру по доверенности от нового собственника. Полученными деньгами сообщники распорядились по своему усмотрению.
В результате указанных действий законный владелец был лишен квартиры в Камышине стоимостью свыше 1 млн рублей. Вину в содеянном подсудимые полностью признали. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками МО МВД России "Камышинский". Расследование уголовного дела проводилось СО по Камышину СУ СК России по Волгоградской области.
Сообщники взяты под стражу в зале суда. При этом ранее сделки по переходу права собственности были признаны судом недействительными.
Приговор в законную силу не вступил.
Реклама
В полиции Волгограда ждут жертв фирм-застройщиков ЖК «Династия» и «Адмиралтейский»06.02.2020 17:59
Расследования 06.02.2020 17:59
Рецидивист из Волжского совершил 86 краж из незапертых квартир и снова попался06.02.2020 15:56
Расследования 06.02.2020 15:56
В Волгограде химику-самоучке дали 10 лет за домашнюю нарколабораторию06.02.2020 12:18
Расследования 06.02.2020 12:18
В Волжском вынесли приговор «пьяной захватчице» детского сада06.02.2020 10:12
Расследования 06.02.2020 10:12
Фанат волгоградского «Ротора» получил реальный срок за организацию избиения болельщиков из Саратова05.02.2020 19:05
Расследования 05.02.2020 19:05
В Волжском раскрыты кражи имущества тепловых сетей05.02.2020 17:53
Расследования 05.02.2020 17:53
Квартет мошенников выслушал приговор за продажу чужой квартиры в центре Волгограда05.02.2020 17:27
Расследования 05.02.2020 17:27
В Волгограде шестерых производителей «левого» алкоголя ждет суд05.02.2020 12:23
Расследования 05.02.2020 12:23
У волгоградской пенсионерки с карты мошенники сняли почти 1,5 миллиона рублей05.02.2020 12:09
Расследования 05.02.2020 12:09
В Волгограде водитель "Мерседеса" выслушал приговор за наезд на судебного пристава04.02.2020 17:48
Расследования 04.02.2020 17:48
В Волгограде будут судить астраханца за партию черной икры и осетровых на 23 млн рублей04.02.2020 12:22
Расследования 04.02.2020 12:22
В Волгограде перед судом предстал насильник пенсионерки04.02.2020 11:54
Расследования 04.02.2020 11:54
В Волгоградской области полиция начала проверку массового отравления бездомных животных04.02.2020 11:29
Расследования 04.02.2020 11:29
Комментарии 47
Двое жителей Волжского богатели на обмане участников ДТП04.02.2020 09:57
Расследования 04.02.2020 09:57
В Волгоградской области маршрутчик за изнасилование школьницы получил 16 лет тюрьмы03.02.2020 16:24
Расследования 03.02.2020 16:24
Реклама