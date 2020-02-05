Экс-директор волгоградского горпитомника получил тюремный срок





Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор бывшему директору МКП «Горпитомник» - Константин Епифанов осужден на 1 год 4 месяца с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима. Также Константин Епифанов лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение двух лет. Государственное обвинение поддерживала прокуратура Краснооктябрьского района, которая настаивала на более суровом наказании в виде 2,5 лет тюремного заключения.

Напомним, Константин Епифанов, являясь директором МКП «Горпитомник», требовал от своих подчиненных заниматься приписками, чтобы получать больше денег из бюджета. С 23 ноября по 27 декабря 2017 года сотрудниками МКП «Горпитомник», действующими по указанию Епифанова, количество отловленных собак в отчетных документах было необоснованно завышено на 685 единиц, в результате чего предприятие незаконно получило из муниципального бюджета денежные средства в размере немногим более 1 миллиона рублей.

Кроме того, как установлено в ходе судебного следствия, Епифанов фиктивно трудоустроил на должность рабочего по уходу за животными своего знакомого. Незаконно начисленную н а "мертвую душу" заработную плату директор забирал себе. Уголовное преследование в отношении экс-директора по этой статье прекращено в связи с истечением срока давности.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке. Расследование уголовного дела вели ГУ МВД и УФСБ по Волгоградской области.



