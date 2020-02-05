









17 докторов и 7 фельдшеров – такое пополнение произошло в Калачевской ЦРБ за последние три года благодаря федеральным программам. Как сообщил ИА «Высота 102» главный врач больницы Олег Кумейко, врачами медучреждение сегодня укомплектовано на 81%, фельдшерами – на 91%. Это один из самых высоких показателей по Волгоградской области. Отчасти, Калачу-на-Дону повезло из-за близости к Волгограду – всего 78 километров. Некоторые специалисты ездят на работу «в глубинку» из областного центра. Охотнее рассматривают этот район по той же самой причине и выпускники медуниверситета, которые решаются на участие в программе «Земский доктор». Данный проект предусматривает выплаты подъемных денег молодым врачам . С 2020 года размер соцпомощи увеличен: для докторов – с 1 до 1,5 млн рублей, для фельдшеров – с 500 до 750 тысяч рублей.





Чтобы завлечь молодежь руководству районных больниц, как признается Олег Кумейко, приходится идти на дополнительные расходы. Калачевская ЦРБ, к примеру, из собственных средств компенсирует приезжим сотрудникам аренду жилья или расходы на проезд. Однако в скором времени это финансовое бремя могут переложить на органы власти - такой посыл прозвучал в последнем послании президента России к Федеральному собранию. Первые шаги в том направлении, по словам главврача больницы, в Калачевском районе уже сделаны. В местном бюджете на текущий год предусмотрены средства на покупку двух квартир для медиков.





В 2019 году коллектив Калачевской больницы увеличился сразу на два педиатра – в райцентр переехали врачи-молодожены. Первым «на разведку» в августе приехал Батыр Умахов, спустя несколько месяцев в Калач переехала и его жена Эльмира. Супруги работают бок о бок в прямом смысле того слова – их кабинеты расположены по-соседству.





Правда, времени на общение в рабочее время у них зачастую нет совсем – в пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в день на одного врача приходится по 50 пациентов. «Бывает, что и дух не успеваешь перевести – люди идут один за другим. Но работать мне нравится – несмотря на то, что дети часто плачут и капризничают. Успокоишь малыша – и самой на душе лучше становится», - рассказывает о рабочих буднях Эльмира Гаджикеримова.

Зарплаты в ЦРБ, по словам, главного врача достаточно высокие: у врачей - 58 тысяч рублей, у фельдшеров - 28. Разумеется, чтобы получать такие суммы, медики трудятся не на одну рабочую ставку.





Молодые врачи приятно удивили руководство райбольницы смелым заявлением – купить в Калаче собственный дом и остаться здесь жить. Для медучреждения эта новость особенно приятная, ведь зачастую, отработав по федеральной программе необходимые 5 лет, молодые врачи устремляются в крупные города. «Если будет дополнительная помощь в получении собственного жилья, то стимула остаться жить в сельской местности у врачей будет гораздо больше», - говорит Батыр Умахов.

До конца текущего года в детской поликлинике сделают капремонт - находиться в стенах медучреждения будет приятнее как персоналу, так и многочисленным пациентам. Важные перемены ожидают и всю районную больницу. На ее базе планируется открытие межрайонного центра по диагностике онкозаболеваний. Дорогостоящее оборудование уже начало поступать, но без специалистов техника работать не сможет. Поэтому руководство ЦРБ рассчитывает и на дальнейшее успешное участие в программе по привлечению начинающих специалистов.





За время действия программы «Земский доктор» ее участниками в Волгоградской области стали свыше 500 врачей. На целевом обучении в Волгоградском государственном медуниверситете и профильном коллеже также сейчас находятся около 1000 студентов.

Материал подготовлен в рамках проекта "Прорывное здравоохранение"



