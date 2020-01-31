Федеральные новости

В России зафиксированы первые два случая коронавируса

Федеральные новости 31.01.2020 18:13
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31.01.2020 18:13


Первые два человека, зараженные коронавирусом, выявлены в России. Заболевшие являются гражданами Китая. Данную информацию федеральным СМИ подтвердила вице-премьер Татьяна Голикова. Первый случай выявлен в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области.
На сегодняшний день по миру количество зараженных опасным вирусом превышает 9,8 тысячи человек, свыше 200 погибли. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного значения.
О том, как волгоградцы собираются отражать атаку коронавируса «Высота 102» выяснила в ходе опроса на улицах города-героя. 

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