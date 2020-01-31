Аналитика

Сумма безналичных расходов россиян в IV кв. 2019 г. впервые превысила траты наличными, подсчитал Сбербанк

Аналитика 31.01.2020 17:00
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31.01.2020 17:00


Сбербанк в рамках проекта «СберДанные» (инициатива банка по анализу и обработке больших данных) проанализировал развитие безналичных платежей в России. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в IV квартале 2019 года  более половины товаров и услуг в нашей стране впервые были оплачены безналично. Доля таких расчетов составила 50,4% от общих расходов граждан. Это на 4,5 п.п. выше, чем в IV кв. 2018-го.  
По прогнозу аналитиков «СберДанных», в 2020 году порог в 50% также будет преодолен. Такие оценки подтверждаются и статистикой Банка России. Расчеты на основании данных ЦБ за девять месяцев 2019 г. дают оценку в 48,6%. Если же учитывать все расходные операции по картам, то есть к оплате товаров и услуг добавить еще и переводы (р2р), то доля безналичных транзакций в общем объеме увеличится до 68,8%.
В регионах отметка в 50% сегодня уже не выдающееся достижение: в IV кв. 2019 г. этот уровень преодолен в 36 регионах, а в Мурманской области «взята» новая высота — 60%. По всей вероятности, в следующим году оплата картой станет предпочтительным способом расчетов на большей части территории страны.
Состав топ-10 регионов не претерпел никаких изменений по сравнению с III кв. 2019 г. и по итогам года. Лидером по приросту доли «безнала» оказался Чукотский АО с показателем 7,7 п.п. по сравнению с IV кв. 2018 г. Чукотка входит в топ-10 самых «безналичных» регионов. Однако подавляющее большинство территорий с быстрыми темпами роста еще не являются лидерами по уровню проникновения. Это считается признаком продолжающегося быстрого и повсеместного роста использования «карточных» расчетов в России.
В крупнейших городах проникновение ожидается более значительное, чем в самих регионах. В Сыктывкаре, Петрозаводске, Апатитах, Ухте и Северодвинске уже более 60% покупок оплачиваются без участия наличных. По итогам всего 2019 г. жители этих населенных пунктов в среднем отдают предпочтение расчетам по карте: показатели составили 50,2% и 51,3% за весь год и за IV кв. соответственно. При этом Москва (53,7%) и Санкт-Петербург (54,6%) пока не дотягивают до списка лидеров и занимают соответственно 30-е и 19-е места в рейтинге самых «безналичных» городов страны.


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