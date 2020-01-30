Кто такой страховой представитель?

Здравоохранение 30.01.2020 08:52 Реклама
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30.01.2020 08:52 Реклама
На территории Волгоградской области с 1 января 2019 года реализуется региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», одной из целей которого является формирование системы защиты прав пациентов.
Контрольные функции по соблюдению и защите прав пациентов, за качеством оказания медицинской помощи и по получению обратной связи от пациентов в виде соцопросов Правительство РФ возложило на фонды ОМС и страховые медицинские организации.
Как сообщили ИА «Высота 102» в Филиале ООО «Капитал МС» в Волгоградской области (прежнее наименование ООО «РГС-Медицина»), в настоящее время в компании имеются все необходимые для этого ресурсы. Это: обширная сеть офисов, штатные и внештатные врачи-эксперты, методические материалы для специалистов в виде карты дефектов медицинской помощи, в том числе онкологической, специально созданные отделы по защите прав застрахованных и информационного сопровождения на всех этапах оказания медицинской помощи, разработаны анкеты для соцопросов.
В компании работают страховые представители 1, 2 и 3 уровней, которые способны квалифицированно проконсультировать, организовать каждому обратившемуся необходимую медицинскую помощь, восстановить нарушенные права через экспертные мероприятия в досудебном и судебном порядке и вселить в пациента уверенность в том, что он не одинок в решении своей проблемы.
Своевременное обращение к страховому представителю может уберечь Вас не только от неправомерных финансовых расходов при получении медицинской помощи, но и может спасти Вашу жизнь!
В случае возникновения вопросов по обязательному медицинскому страхованию рекомендуем обращаться к страховым представителям контакт-центра в Волгоградской области 8 (8442) 55-01-65.
Сайт www.kapmed.ru
Лицензия - ОС№ 3676-01 от 16.11.2018 ЦБ РФ без ограничения срока действия.
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Комментарии 14
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