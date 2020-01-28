Расследования

В Волгограде двое осужденных за неуплату налогов бизнесменов станут беднее на 11,4 млн рублей

Расследования 28.01.2020 12:48
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28.01.2020 12:48


Директор ООО "Ясные Зори Плюс" Виталий Крюков и фактический руководитель данной фирмы Сергей Калиберда должны выплатить свыше 11,4 миллиона рублей ущерба от налогового преступления. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое решение по иску прокуратуры принял Дзержинский районный суд Волгограда. Оно вступило в силу и будет исполнено принудительно.
Приговором районного суда Калиберда и Крюков были признаны виновными в уклонении от уплаты налогов, совершенном в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. Установлено, что в 2012-2014 гг они уклонились от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о поставке мясной продукции и оказании транспортных услуг юридическим лицам, которые фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли. В результате в бюджет не уплачен налог на добавленную стоимость в сумме более 11,4 млн рублей.
За содеянное Калиберда и Крюков осуждены к 1 году 6 месяцам лишения свободы каждый с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ущерб в добровольном порядке они не погасили. 

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