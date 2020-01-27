В Волгограде военных подозревают в крупном хищении

По версии следствия начальник продовольственной и вещевой службы тыла одной из войсковых частей Волгоградской области А.Ю. предложил водителю взвода материального обеспечения указанной в/части М.В. совершить хищение комплектов индивидуального рациона питания (ИРП) военнослужащих с целью их последующего сбыта и получения прибыли. Реализуя задуманное, А.Ю., действуя без согласования с командованием войсковой части, изготовил заявку на получение комплектов сухпайков, якобы для их использования при проведении лагерного сбора в период с августа по сентябрь 2015 года с привлечением подразделений двух войсковых частей на территории ООП «Прудбой».
Расследования 27.01.2020 19:44
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27.01.2020 19:44
Уголовное дело в отношении двух военнослужащих, обвиняемых в хищении 8000 комплектов сухпайков на сумму свыше 5 миллионов рублей поступило в Волгоградский гарнизонный военный суд. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель областной пресс-службы судов общей юрисдикции Екатерина Вальковская, материалы дела переданы судье для решения вопроса о принятии его к производству.
По версии следствия начальник продовольственной и вещевой службы тыла одной из войсковых частей Волгоградской области А.Ю. предложил водителю взвода материального обеспечения указанной в/части М.В. совершить хищение комплектов индивидуального рациона питания (ИРП) военнослужащих с целью их последующего сбыта и получения прибыли. Реализуя задуманное, А.Ю., действуя без согласования с командованием войсковой части, изготовил заявку на получение комплектов сухпайков, якобы для их использования при проведении лагерного сбора в период с августа по сентябрь 2015 года с привлечением подразделений двух войсковых частей на территории ООП «Прудбой».
По версии следствия начальник продовольственной и вещевой службы тыла одной из войсковых частей Волгоградской области А.Ю. предложил водителю взвода материального обеспечения указанной в/части М.В. совершить хищение комплектов индивидуального рациона питания (ИРП) военнослужащих с целью их последующего сбыта и получения прибыли. Реализуя задуманное, А.Ю., действуя без согласования с командованием войсковой части, изготовил заявку на получение комплектов сухпайков, якобы для их использования при проведении лагерного сбора в период с августа по сентябрь 2015 года с привлечением подразделений двух войсковых частей на территории ООП «Прудбой».
При этом подсудимый знал, что в действительности питание личного состава указанных воинских частей в период их пребывания на полевом выходе будет организовано горячей пищей, а не индивидуальным рационом питания. Скрыть хищение ИРП А.Ю. решил путем предоставления в отделение финансово-расчетного пункта ФКУ «УФО МО РФ по Волгоградской области» подложных документов о получении комплектов ИРП и их последующей выдаче в подразделения на питание личного состава.
После оформления документов на получение продуктов питания М.В., действуя согласно разработанному плану, вывез со склада на автомобиле марки «Камаз» 8000 комплектов сухпайков общей стоимостью 5 055 095 рублей, однако до войсковой части их не доставил.
Как полагает следствие, похищенным обвиняемые распорядились по своему усмотрению, причинив Министерству обороны РФ ущерб в особо крупном размере.
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