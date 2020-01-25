Спорт

12 миллионов на заграничные сборы: волгоградский «Ротор» потратит еще немного денег на Турцию

Спорт 25.01.2020 20:45
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25.01.2020 20:45


Футбольный клуб «Ротор» проведет в турецком Белеке еще две недели. Это обойдется бюджету еще в 4 миллиона 144 тысячи рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», ГАУ заключило договор с хорошо знакомой компанией – ООО «Прайм Спорт Менеджмент», которая на протяжении последних лет обеспечивает заграничные сборы волгоградской команды в статусе единственного поставщика. Договор обеспечит пребывание «Ротора» в Турции с 27 января по 10 февраля, сообщается на сайте госзаказов. 
Ранее, напомним, волгоградский клуб заплатил 3,1 миллиона рублей московской компании за пребывание команды в турецком Белеке с 12 по 24 января. В Турции «Ротор» успел проиграть дважды в товарищеских матчах – болгарскому клубу «Этар» и румынской «Киндии».
С 13 по 28 февраля футболисты поедут тренироваться на Кипр – это стоило бюджету еще в 4,6 миллиона рублей. Таким образом, на заграничные сборы волгоградской команды только за 2 месяца этого года было потрачено 12 миллионов рублей. 

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